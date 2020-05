Antonio Conte vuole una valida alternativa a Romelu Lukaku. Sfumato Giroud, nel prossimo calciomercato Inter può tornare in auge una vecchia pista

E’ dalla scorsa estate che Conte vuole una valida alternativa a Romelu Lukaku. Il prescelto del tecnico dell’Inter è sempre stato Olivier Giroud, avuto negli ultimi sei mesi della sua avventura sulla panchina del Chelsea. Proprio i ‘Blues’ hanno però impedito e impediranno il suo ricongiungimento col francese. Abramovich ha attivato l’opzione rinnovando unilateralmente il contratto del classe ’86 di Chambery fino al giugno 2021. E’ ufficiale dall’altro ieri anche se la mossa dei londinesi era ormai nota da oltre un mese.

Calciomercato Inter, con o senza Vecino: vecchia pista per il vice Lukaku

Ora l’Inter è obbligata a cercare altrove il vice Lukaku. Marotta potrebbe riprendere in considerazione qualche pista battuta nel recente passato proprio come piano alternativo a Giroud: per esempio quella che conduceva e condurrebbe a Islam Slimani, bomber algerino di quasi 32 anni di proprietà del Leicester ma quest’anno in prestito con diritto di riscatto al Monaco. Riscatto che difficilmente verrà esercitato pure per via dei problemi di liquidità dei monegaschi. Parentesi: il suo agente è Federico Pastorello, che come noto vanta un eccellente rapporto con l’Inter. Che agli inglesi potrebbe offrire 5-6 milioni di euro al massimo visto che ha il contratto in scadenza nel 2021, oppure uno scambio con Vecino. In tal caso i nerazzurri chiederebbero pure un cash di almeno 11 milioni di euro.

Vecino è sulla lista dei cedibili da mesi anche a causa del suo rapporto non idilliaco con Conte. Su di lui si registrano gli interessi di diversi club, italiani e non: dal Napoli al Siviglia passando per il Valencia fino all’Everton di Carlo Ancelotti.

