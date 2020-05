Calciomercato Juventus, assalto a Neymar: il retroscena clamoroso

Calciomercato Juventus, spunta un retroscena a sorpresa su Neymar: dichiarazioni molto interessanti che arrivano dalla Spagna

Nonostante l’emergenza coronavirus, il calciomercato non si è fermato. Le squadre hanno continuato a tessere le loro strategie per farsi trovare pronte alla ripartenza delle ostilità e alla nuova finestra di trasferimenti. Date e condizioni in cui operare sono ancora soltanto intuibili, ma direttori sportivi e dirigenti hanno provato e stanno provando a imbastire trattative. In questo periodo, è stata anche l’occasione per molti di raccontare retroscena interessanti legati al passato, più o meno recente.

Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Hanno provato a prendere Neymar”

A proposito di retroscena, ne emerge uno piuttosto interessante sulla Juventus e su Neymar. Per la precisione, a riferirlo è Roger Torellò, giornalista del ‘Mundo Deportivo’, intervistato da ‘JuventusNews24.com’. Il collega spagnolo ha spiegato che i bianconeri hanno fatto un tentativo serio per acquistare il brasiliano, i cui rapporti con il Psg non sono più ottimali da diverso tempo.

“Sfruttando il particolare regime fiscale presente in Italia, la Juventus ha provato ad acquistare Neymar – ha spiegato – Ma il brasiliano ha rifiutato con decisione la proposta dei bianconeri, il suo unico desiderio è tornare a giocare nel Barcellona. La partita è aperta per quanto riguarda quello che può succedere quest’estate, stiamo a vedere. Qualora il Psg accettasse degli scambi, la trattativa potrebbe anche andare a buon fine. Viceversa, se i francesi continuassero a chiedere soltanto soldi cash, vista la situazione economica generata dal coronavirus sarebbe molto difficile trovare un accordo”.

N.L.C.