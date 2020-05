Calciomercato Inter, Icardi ‘sfida’ Koulibaly | Ma il PSG ha già scelto

Nonostante le difficoltà economiche, sono previsti movimenti importanti nel calciomercato. Salta una trattativa per la Serie A, esulta l’Inter!

Nonostante la crisi causata dal coronavirus, che ha fermato il calcio per oltre due mesi e mezzo, si prevede comunque un calciomercato infuocato tra le big d’Europa. La nuova sessione potrebbe aprirsi in ritardo, visto che nella migliore delle ipotesi i principali campionati saranno impegnati sul campo durante tutta l’estate.

Da settembre in poi si potrebbe aprire una finestra di mercato ‘anomala’ che si avvicinerebbe molto allo stile NBA. Per recuperare le cifre perse in questi mesi, le società potrebbero optare principalmente per effettuare scambi piuttosto che investire tanti soldi nell’acquisto di nuovi calciatori. E sono già tante le voci di trattative che potrebbero andare in porto coinvolgendo più calciatori.

Calciomercato, il PSG abbandona la pista che porta a Koulibaly e pensa al riscatto di Icardi

Il campionato di Ligue 1 è ormai chiuso da diverse settimane e il PSG ha iniziato con largo anticipo a programmare la nuova stagione. I francesi stanno inseguendo Kalidou Koulibaly da diverse settimane. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Napoli avrebbe chiesto 70 milioni di euro, gli stessi del riscatto già fissato per Mauro Icardi.

La dirigenza parigina intanto avrebbe stilato una lista di operazioni di mercato da risolvere e il riscatto dell’argentino resta assolutamente prioritario sul resto. Con l’eventuale arrivo di Icardi e il pagamento dei 70 milioni, dunque, i francesi non avrebbero grandi disponibilità economiche da investire su altri elementi. Come Koulibaly.

Il PSG dunque punta solo su acquisti mirati e, secondo quanto riportato dalla Francia, Mauro Icardi potrebbe escludere Kalidou Koulibaly. Così come, al tempo stesso, in caso Leonardo decidesse di non riscattare l’argentino, potrebbe riversare la liquidità sul difensore del Napoli.

