Calciomercato Juventus, nuovo assalto del Barcellona | Offerti 75 milioni!

Nuovo assalto del Barcellona ai giocatori della Juventus: il club catalano avrebbe presentato un’offerta da 75 milioni per un bianconero, ‘no’ di Paratici.

L’asse Torino-Barcellona nelle ultime settimane è letteralmente infuocato. Le trattative fra la Juventus ed il club catalano stanno toccando diversi giocatori e modalità di mercato. Dopo aver registrato un interesse da parte dei blaugrana per Pjanic e De Sciglio, sul tavolo di Paratici sarebbero arrivate altre offerte del Barcellona. In particolare, nel club catalano sembrerebbe essersi riacceso l’interesse per Mattheijs de Ligt. Il difensore olandese classe ’99, dopo un periodo iniziale con qualche difficoltà, è diventato uno dei pilastri della Juventus di Sarri. Il Barcellona, però, sembra intenzionato ad alzare il tiro.

Calciomercato Juventus, Barcellona su de Ligt | Offerti 75 milioni

Come riportato dal ‘Daily Mail’, il Barcellona avrebbe presentato un’offerta da 75 milioni alla Juventus per Matthijs de Ligt: esattamente quanto sborsato dai bianconeri un anno fa per il centrale olandese. La risposta dei bianconeri all’offerta blaugrana sembrerebbe essere stata un ‘no’ secco. La volontà della Juventus è quella di rendere de Ligt sempre più centrale nel progetto bianconero, perché la sensazione di Paratici è quella di avere fra le mani uno dei migliori difensori al mondo nonostante la giovane età.

Il percorso di de Ligt in bianconero è cominciato in maniera tortuosa: a causa dell’infortunio di Chiellini, infatti, l’olandese è stato gettato subito nella mischia. Il primo impatto con la Serie A non è stato semplice e, anche a causa della cifra sborsata dalla Juventus per acquistarlo dall’Ajax, le critiche sono piovute in abbondanza. Col passare dei mesi, però, de Ligt ha dimostrato di aver preso le misure con il campionato italiano ed è diventato un punto cardine della compagine bianconera. Nonostante il grande interesse che circola intorno a lui, in particolare da parte di Barcellona e Real Madrid, il futuro del colosso olandese sembra essere a tinte bianconere.

