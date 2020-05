Serie A, via libera agli allenamenti collettivi | Il CTS ha deciso!

Svolta in Serie A per la ripresa degli allenamenti collettivi: c’è il via libera del Comitato Tecnico Scientifico al nuovo protocollo.

Possibile svolta definitiva in arrivo per la ripresa del campionato di Serie A. Come riportato da ‘La Repubblica’, infatti, il Comitato Tecnico Scientifico ha validato il nuovo protocollo presentato da FIGC e Lega Serie A e autorizzato la ripresa degli allenamenti collettivi. Le squadre potranno dunque tornare ad allenarsi in gruppo in vista della possibile ripartenza della stagione. Il nuovo testo dovrebbe consentire di evitare le due settimane di quarantena all’interno del centro sportivo per tutto il gruppo squadra. Inoltre, verranno effettuati regolarmente tamponi a tutti i calciatori.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, clamoroso in Premier League | Rifiuta di allenarsi: l’annuncio

Serie A, si riparte con gli allenamenti di gruppo | C’è il via libera del CTS!

Un’ottima notizia in chiave ripresa della Serie A: il Comitato Tecnico Scientifico, dopo aver valutato e analizzato il nuovo protocollo presentato da FIGC e Lega, ha dato il via libera agli allenamenti di gruppo. I club di Serie A potranno partire con le sedute di gruppo, dando un ulteriore segnale positivo verso la ripresa del campionato italiano. Dopo la Bundesliga, anche la massima divisione italiana sembra procedere a passi spediti verso il rientro in campo. L’estate azzurra potrebbe essere all’insegna del calcio, con la Serie A e le competizioni europee ad infiammarne le serate.

Un altro step verso la ripresa è stato fatto: il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il benestare sulla ripresa degli allenamenti di gruppo per i club di Serie A.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, erede Lautaro | Occhi in Francia

Coronavirus, UFFICIALE: sei positivi in Premier League!

Calciomercato Juventus, addio Dybala | Nuovo assalto!