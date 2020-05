Calciomercato Juventus, addio Dybala | Nuovo assalto!

Il futuro di Paulo Dybala è sempre in bilico. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus in estate: ecco il nuovo assalto della big d’Europa

Dopo l’emergenza Coronavirus sarà un’estate davvero bollente per il possibile ritorno in campo e per il fronte calciomercato con numerose trattative in ballo. In casa Juventus tiene ancora banco il futuro di Paulo Dybala, con la “Joya” pronta anche a dire addio al club bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte al settimo cielo | Doppio scambio folle

Calciomercato Juventus, assalto del Real per Dybala

Come svelato dal portale spagnolo “Diariogol” il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, potrebbe pensare proprio all’attaccante della Juventus come innesto per l’attacco. Nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato anche a PSG e Barcellona, visto anche il suo sogno di giocare ancora al fianco di Lionel Messi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Milan-Inter | Scambio e plusvalenze!

Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, il suo ruolo da leader è passato in secondo piano e così ora il Real Madrid potrebbe acquistare Dybala dopo i vari assalti collezionati negli anni precedenti. In caso di partenza di Gareth Bale, Zidane potrebbe così accogliere a braccia aperte l’attaccante argentino della Juventus.

Tra acquisti e cessioni la Juventus sarà la protagonista numero uno sul fronte calciomercato e non solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, colpo Jorginho | Maxi scambio Juve-Chelsea!