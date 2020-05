Calciomercato, Verratti in Serie A | Scambio monstre!

La permanenza di Pjanic alla Juventus sembra destinata a terminare: sul bosniaco c’è anche il PSG di Leonardo e Paratici potrebbe proporre uno scambio.

Miralem Pjanic è il nome caldo in uscita in casa Juventus: il centrocampista bosniaco è reduce da una stagione difficile agli ordini di Maurizio Sarri. Il numero ‘5’ bianconero non è mai riuscito a soddisfare a pieno i dettami tattici dell’ex tecnico di Chelsea e Napoli: la difficoltà di Pjanic a giocare veloce, con pochi tocchi, gli è costata prima il posto nell’undici titolare ed in estate potrebbe portarlo lontano da Torino. Nella seconda parte di stagione, infatti, Sarri gli ha preferito Bentancur al centro della mediana bianconera. La Juventus, in ogni caso, ha molte richieste per Pjanic: oltre al Barcellona, il club che sembra più deciso ad arrivare al bosniaco è il PSG. Fabio Paratici potrebbe provare ad intavolare una clamoroso scambio con il club parigino.

Calciomercato Juventus, scambio clamoroso col PSG | Pjanic per Verratti

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it‘, la Juventus potrebbe tornare alla carica per un vecchio obiettivo di mercato: Marco Verratti. Il forte interesse del PSG per Miralem Pjanic, infatti, potrebbe essere utilizzato da Paratici per intavolare uno scambio con il centrocampista della Nazionale. Entrambi i giocatori hanno una valutazione molto alta a livello di cartellino, ma la differenza potrebbe farla il rapporto fra l’età ed il contratto in essere: Verratti ha 27 anni ed un contratto in scadenza nel 2024 col PSG, mentre Pjanic ha 30 anni ed andrà in scadenza nel 2023. Per questo motivo la Juventus sarebbe chiamata a fornire un conguaglio di 10/15 milioni in favore del club parigino.

Si tratta, in ogni caso, di un’operazione dall’alto tasso di difficoltà. In primis, perché Marco Verratti si trova molto bene nel PSG e non sarebbe intenzionato a lasciare Parigi al momento. Inoltre, il centrocampista abruzzese percepisce un ingaggio di 9 milioni netti a stagione: anche per un club come la Juventus, questo, potrebbe rappresentare un problema. L’operazione che porterebbe Pjanic a Parigi e Verratti a Torino presenta molte complicazioni, ma le due società potrebbero riuscire a sanarle se dovessero trovare terreno fertile.

