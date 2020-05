Coronavirus, UFFICIALE il campionato riparte | La data della ripresa

Un altro campionato ha appena stabilito la data della ripresa: la lega l’ha annunciato in maniera ufficiale

Mentre in Italia e in altri importanti campionati europei si continua a discutere sulla data della ripresa del calcio, in altre leghe arrivano annunci ufficiali. Ad oltre due mesi dallo stop di tutte le manifestazioni sportive causato dal dilagare della pandemia di ‘Covid-19’, lentamente anche il mondo del calcio sta iniziando a fare i primi passi verso la ripresa. A differenza di alcune leghe che hanno deciso di mettere fine alla stagione calcistica, come quella francese ad esempio, in Russia sono pronti a portare a termine il campionato. Ora c’è anche la data ufficiale.

Coronavirus, torna anche la Russian Premier League | Il 21 giugno la ripresa

In Russia, dove la curva dei contagi nelle ultime si è alzata, la Premier League – ovvero la massima divisione russa – ha comunicato che il 21 giugno riprenderà il campionato. Una decisione, quella della Federazione russa, che ora è ufficiale: anche il campionato russo tornerà in campo. Un’ottima notizia per tutti gli appassionati. Il campionato era stato interrotto alla 22esima giornata, quando in vetta alla classifica c’era lo Zenit: dal 21 giugno, il Krasnodar e la Lokomotiv Mosca potranno cercare di colmare il distacco di 9 punti con il club di San Pietroburgo.

