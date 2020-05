Calciomercato Inter, niente riscatto | Ma non è finita

Niente da fare, scaduto il tempo massimo per effettuare il riscatto dall’Inter: il Bayern Monaco temporeggia ancora per Perisic

La sua parentesi in maglia Inter è andata avanti tra alti e bassi. Insomma, Perisic ha giocato in modo discontinuo in nerazzurro, mostrando tuttavia sprazzi di grande talento. Per il calciatore croato, nonostante le qualità, non c’è stato però spazio nello scacchiere di Antonio Conte, che la scorsa estate ha deciso di rinunciare all’esterno ex Wolfsburg e metterlo sul calciomercato. Ne ha approfittato il Bayern Monaco, con il quale Perisic non ha certamente sfigurato durante l’arco della stagione. Le novità che arrivano però in ottica riscatto non sono troppo positive per l’Inter.

Perisic, riscatto mancato: la strategia del Bayern

Il club bavarese, infatti, si era riservato la possibilità di esercitare il riscatto del calciatore ad una cifra sui 20 milioni di euro. Stando a quanto riferito da Matteo Barzaghi di ‘Sky Sport’, però, il termine ultimo per versare la cifra ed esercitare il diritto di riscatto sarebbe scaduto. Il Bayern non avrebbe dunque esercitato l’opzione, puntando su una diversa tattica per ottenere il calciatore. Starebbe infatti temporeggiando in seguito all’emergenza Covid-19 e, aspetto non secondario, all’infortunio dello stesso Perisic.

Le due società, Inter e Bayern Monaco, sarebbero in dialogo per trovare un accordo. Tuttavia la società di Steven Zhang non avrebbe alcune intenzione di applicare sconti per la cessione dell’esterno croato.

