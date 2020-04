Calciomercato, la Juve raddoppia | Nuovo tridente coi soldi di Dybala

La Juventus prepara i colpi per il prossimo mercato: Dybala può partire per permettere la creazione di un attacco tutto nuovo!

La Juventus ha vissuto una buona annata fino allo stop forzato causato dal coronavirus. È vero che c’è stata qualche difficoltà di troppo rispetto all’anno scorso, ma la compagine allenata da Maurizio Sarri è ancora in lotta per tutte le competizioni e questo è l’aspetto più importante per tracciare un bilancio di questi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, speranza dalla Uefa: “Ripresa sicuramente possibile”

Da sottolineare poi la crescita notevole di alcuni elementi di questa rosa come Paulo Dybala. L’argentino sta vivendo un’annata strepitosa e in questi mesi è difficile o quasi impossibile trovare una partita sbagliata dal numero 10 bianconero, che ha risolto tante situazioni difficili e trascinato i suoi compagni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, effetto Coronavirus | UFFICIALE: si dimette!

Calciomercato Juventus, Dybala addio in caso di offerta importante: tanti nomi per rimpiazzarlo

Mentre in estate Dybala era cedibile, ora si parla di rinnovo di contratto anche se tarda ad arrivare. Non è da escludere, però, che se dovesse arrivare l’offerta giusta la Juventus potrebbe anche pensare di cederlo. I bianconeri potrebbero puntare a fare 120 milioni dal suo addio per riformulare l’attacco.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Spadafora sulla ripresa: “Basta polemiche! Ecco come stanno le cose”

Al fianco di Cristiano Ronaldo, con quella cifra potrebbero arrivare giocatori del calibro di Mauro Icardi (50 milioni) e Bernardo Silva (70 milioni). Un’altra coppia di giocatori importanti da acquistare con 120 milioni potrebbe essere Gabriel Jesus a 70 milioni e Federico Chiesa a 50 milioni.

Tutti nomi importanti che sono già da tempo nel mirino della società bianconera e potrebbero essere cercati con insistenza in caso di un addio importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, piano B per la fascia | Affare con contropartita

Coronavirus, speranza dalla Uefa: “Ripresa sicuramente possibile”