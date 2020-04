Juventus, l’attacco di lady Dybala: “Chi ha detto che è ancora positivo”

Dopo le tante voci delle ultime ore, interviene Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, che fa il punto della situazione sull’attaccante della Juventus

Intervistata ai microfoni di Canal 9, la fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, ha in un certo senso smentito le voci delle ultime ore riguardo una nuova positività dell’attaccante della Juventus dopo circa 40 giorni dal contagio del coronavirus. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

“Paulo non è nuovamente positivo, deve solo aspettare. Deve fare gli ultimi tamponi e attendere i risultati, non sappiamo da dove sono arrivate le notizie riguardo la sua positività ma da noi non sono uscite. Abbiamo raccontato del nostro contagio e con calma diremo anche della nostra negatività”.

Coronavirus, lady Dybala: “Siamo in attesa di conoscere i risultati”

Non ci sono conferme, dunque, riguardo la notizia lanciata ieri dalla testata giornalistica spagnola El Chiringuito de Jugones che parlava di una nuova positività per quanto riguarda Paulo Dybala. La fidanzata del numero 10 bianconero, poi, ha parlato anche del suo stato di salute annunciando di essere ancora in attesa di sapere se è guarita con certezza.

“Il mio risultato del nuovo tampone è stato negativo, ma non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare. Appena avranno informazioni ci confermeranno la notizia, siamo in attesa di sapere come gli altri”.

È tutto ancora in sospeso, dunque, per quanto riguarda la situazione di Paulo Dybala e la sua fidanzata Oriana Sabatini, contagiati dal coronavirus ormai più di un mese fa.

