Il caso Lautaro Martinez tiene banco in casa Inter. Il futuro dell’argentino è tutto da scrivere. In caso di addio i nerazzurri potrebbero anche pensare nuovamente ad una stella del PSG.

Movimenti in attacco per l’Inter. Con Lautaro Martinez sempre nel mirino del Barcellona e Mauro Icardi che certamente non resterà in nerazzurro al rientro dal prestito al PSG, la società milanese dovrà giocoforza valutare eventuali mosse nel reparto avanzato. In caso di addio di Lautaro, Marotta e soci dovranno infatti andare a sondare con estrema decisione il mercato attaccanti. Tra le occasioni più ghiotte spicca Edinson Cavani, bomber uruguaiano in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain che potrebbe dunque partire a parametro zero proprio in estate. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Cavani tra Parigi e l’addio: ci pensano anche i nerazzurri

Il contratto di Edinson Cavani con il Paris Saint-Germain scadrà a fine stagione, aprendo inevitabili incognite sul suo futuro. Prima dell’approdo a Milano di Lukaku lo stesso ‘Matador’ aveva stuzzicato le fantasie dell’Inter che potrebbe tornare alla carica prossimamente. Nonostante negli ultimi mesi si sia parlato soprattutto di un Cavani pronto a partire, l’edizione odierna de ‘L’Equipe’ ha evidenziato come l’uruguaiano sia tentato dall’idea di restare a Parigi nonostante le diverse proposte avute, nella speranza che il PSG faccia qualche passo verso di lui.

Nell’entourage del ‘Matador’, sono sempre più convinti di restare a Parigi secondo il quotidiano transalpino. Ciononostante sull’uruguaiano restano vigili il Manchester United, l’Atletico Madrid e soprattutto l’Inter per sostituire Lautaro Martinez qualora lasciasse Milano per andare al Barcellona.

