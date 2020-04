Calciomercato Inter, salta il rinnovo | Assalto al big di Serie A

L’Inter intende anticipare le big d’Italia e d’Europa per nuove operazioni di mercato in entrata: potrebbe andar via, assalto nerazzurro!

Un progetto davvero interessante. L’Inter continua senza sosta a lavorare anche sul fronte mercato durante queste settimane senza il calcio giocato. La società nerazzurra starebbe così monitorando situazioni interessanti per regalare ad Antonio Conte un centrocampista di spessore in vista della prossima stagione.

Calciomercato Inter, Zielinski addio Napoli: c’è l’assalto

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il rinnovo del centrocampista polacco, Piotr Zielinski, con il Napoli è ancora in bilico. Le discussioni si sono fermate improvvisamente a causa della pandemia. L’agente del giocatore avrebbe chiesto al presidente De Laurentiis di non andare oltre la multa per la questione del rifiuto di andare in ritiro. Tutto ruota intorno alla questione diritti d’immagine con la proposta del prolungamento contrattuale che si è stoppata all’improvviso.

L’Inter potrebbe così preparare l’assalto decisivo con il numero uno del club partenopea che valuta il polacco circa 60-70 milioni. Inoltre, il contratto del giocatore scade nel giugno 2021 e così il club nerazzurro non andrebbe oltre i 50. Tra i due club c’è un ottimo rapporto, che potrebbe anche interessare Dries Mertens, in scadenza contrattuale con il Napoli. Come è noto, anche la Juventus sarebbe da tempo interessata a Piotr Zielinski: una sorta di vendetta nerazzurra visto che nelle ultime ore il nuovo nome per il centrocampo bianconero è quello di Thomas, obiettivo di lungo corso dei meneghini.

Trattative ed intrecci delicati in vista della prossima stagione con l’ennesimo duello a distanza tra Juventus e Inter.

