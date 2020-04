Calciomercato Juventus, corte spietata di Guardiola | Arriva la decisione

Il top club europeo torna a pensare al pilastro di Sarri per la prossima sessione di calciomercato: il punto in casa Juventus

In casa Juventus si progetta la prossima stagione, con la dirigenza bianconera già al lavoro in vista del calciomercato estivo. Nonostante la pausa forzata dal Coronavirus e con l’attuale campionato in bilico, Paratici è al lavoro e non solo sulle possibili entrate per la stagione 2020/21. Cresce l’interesse di un top club per il pilastro di mister Sarri: tutti i possibili scenari.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere di Torino’, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola starebbe continuando a seguire con forza Leonardo Bonucci. Il centrale viterbese, dopo la sfortunata parentesi al Milan, è tornato su alti livelli in bianconero attestandosi come uno dei leader di Sarri. Guardiola stravede sin dal 2016 per l’ex Bari che, all’epoca, si disse lusingato dall’interesse del tecnico spagnolo. Adesso Pep potrebbe riprovarci per rimpiazzare Stones, crollato nelle gerarchie difensive del City e della nazionale inglese.

Bonucci, che compirà 33 anni il prossimo 1 maggio, è però considerato incedibile da Paratici che al ritorno in bianconero gli ha consegnato le chiavi della difesa juventina. Sia dal punto di vista dell’ingaggio (7,5 milioni a stagione) che del carisma (è stato a lungo capitano per l’assenza di Chiellini), è quindi considerato un pilastro insostituibile della difesa campione d’Italia.

Il nuovo corso bianconero ripartirà quindi ancora dal classe 1987 che in questa stagione ha collezionato 34 presenze e 4 reti.

