Calciomercato Inter, ritorno di fiamma in difesa | Contatti già avviati

La deludente stagione del difensore dell’Inter porta i nerazzurri ad attivarsi sul mercato: contatti avviati in Inghilterra

La prima Inter targata Antonio Conte, prima dell’interruzione dovuta al Coronavirus, stava disputando un’ottima stagione. Sono stati molti i giocatori nerazzurri che hanno dimostrato in campo grandi qualità, giocando partite eccellenti. In rosa però, ci sarebbero anche alcuni elementi che non hanno reso al meglio, mettendo in dubbio la loro conferma per la prossima stagione. Uno di questi sarebbe Diego Godin, che in estate potrebbe dire addio all’Inter dopo un solo anno. Intanto Beppe Marotta avrebbe già trovato il suo possibile sostituto. Contatti avviati con il giocatore in Premier League.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, quante occasioni per la Serie A | Tutti i partenti del Real

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, blitz di Perez in Italia | Tris da 300 milioni

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Zanetti allo scoperto

Calciomercato Inter, Vertonghen al posto di Godin: contatti con l’entourage del giocatore

La fase difensiva dell’Inter ad inizio stagione sembrava essere il miglior reparto della squadra di Antonio Conte. Con il passare del tempo però il rendimento di alcuni giocatori è calato vistosamente ed uno di questi è Diego Godin. L’ex difensore dell’Atletico Madrid non è riuscito a rendere al meglio nella sua prima stagione in nerazzurro, tanto da essere rimpiazzato spesso da Bastoni al centro della difesa. Ora la dirigenza nerazzurra starebbe ragionando sul futuro del calciatore, cercando anche dei possibili sostituti.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes‘, Beppe Marotta sarebbe tornato a pensare a Jan Vertonghen, difensore del Tottenham che in estate vedrà scadere il proprio contratto con gli ‘spurs‘. Secondo il sito spagnolo si sarebbero già avviati i contatti tra l’Inter e l’entourage del giocatore per cercare di accelerare l’operazione e magari chiuderla prima della fine della stagione, anticipando così le concorrenti.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus | Scambio e affare da 76 milioni