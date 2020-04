Calciomercato, quante occasioni per la Serie A | Tutti i partenti del Real!

Il Real Madrid è da sempre composta da grandissimi talenti e spesso i giocatori messi sul mercato rappresentano delle occasioni da cogliere al volo.

La storia del Real Madrid è costellata da grandi giocatori: dalle prime cinque Champions League vinte con Di Stefano e Puskas, alle ultime vittorie con Cristiano Ronaldo e Modric. Molto spesso, però, le scelte di mercato degli spagnoli si sono trasformate in grandi affari per i club italiani: da Seedorf e Cambiasso, fino ai più recenti Higuain e Theo Hernandez. Diversi giocatori messi alla porta dal Real Madrid sono diventati protagonisti in Serie A. Questa estate sono diversi i calciatori indicati come partenti da Zidane, quante occasioni per i club italiani.

Calciomercato, da Modric a Militao | Tutti i giocatori in vendita del Real

Il calciomercato è l’arte del cogliere l’occasione ed in estate la Serie A potrebbe trovare terreno fertile nel Real Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘Sport’, sono tanti i giocatori messi sul mercato dalle ‘Merengues’: il primo nome sulla lista è quello di Gareth Bale. L’avventura ispanica del gallese, che ha solo 30 anni, sembra essere giunta al capolinea e provare a rilanciarlo potrebbe essere un affare straordinario per i club italiani. Una situazione simile, poi, è quella di James Rodriguez: accostato al Napoli l’estate scorsa, è pronto per cambiare aria. Un altro affare potrebbe essere rappresentato da Modric: il pallone d’oro andrà in scadenza nel 2021 e, senza un rinnovo in vista, potrebbe partire ad un prezzo di favore. L’Inter rimane in agguato.

La Juventus, invece, potrebbe riuscire a mettere le mani su uno dei migliori amici di Cristiano Ronaldo: Marcelo ha vissuto un’annata difficile, con Mendy che gli è stato preferito a più riprese da Zidane, e sembra destinato a lasciare la capitale spagnola. Altre occasioni di tutto rispetto per la Serie A sono rappresentate da Mariano Diaz e Brahim Diaz: i due attaccanti sono in uscita da Madrid ed in Italia potrebbero trovare l’ambiente adatto per esplodere. Per l’attacco, però, la migliore opportunità è quella rappresentata da Jovic. Arrivato in estate per 60 milioni di euro, l’attaccante serbo ha deluso e adesso è considerato sacrificabile da Zidane. Il Milan potrebbe trovare in Jovic il nome da cui ripartire. I rossoneri, poi, potrebbero tentare un’operazione alla Theo Hernandez con Militao ed Odriozola, entrambi non considerati intoccabili a Madrid. Infine, Lucas Vazquez sembra deciso a lasciare il club spagnolo dopo molti anni e potrebbe rappresentare un jolly offensivo di qualità per le italiane.

