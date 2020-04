Calciomercato, rivoluzione Juventus | Due big verso l’addio!

Estate di acquisti ma anche di cessioni per la Juventus che potrebbe dover rinunciare ad una pedina importante. L’ingaggio è pesante.

La Juventus sta approfittando di questa pausa forzata per il Coronavirus per ponderare anche le mosse necessarie in vista della prossima stagione. Punto focale sarà ancora una volta il calciomercato estivo che potrebbe cambiare nuovamente volto alla compagine allenata da Maurizio Sarri. In entrata si punta soprattutto su un nuovo attaccante, con Milik nome nuovo ed intrigante per la sostituzione di Gonzalo Higuain. Eppure la società piemontese dovrà fare anche i conti con eventuali ed importanti cessioni considerando anche l’inevitabile crisi economica derivante dallo stop per l’emergenza Covid-19. Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Pjanic in bilico: in estate può partire e non è il solo

Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ la Juventus potrebbe essere costretta ad una separazione importante nei prossimi mesi. L’alto ingaggio di Miralem Pjanic, che si attesta sui 6 milioni di euro all’anno più bonus, potrebbe costringere il centrocampista bosniaco a salutare la truppa di Sarri.

La stagione dello stesso Pjanic non è stata inoltre esaltante, viste le difficoltà nell’entrare al 100% nelle meccaniche del gioco dell’ex tecnico del Napoli. L’eventuale partenza del regista bianconero consentirebbe alle casse juventine di incamerare anche una quarantina di milioni di euro che potrebbero essere reinvestiti sul mercato. Su di lui soprattutto il Paris Saint Germain, a caccia di un nuovo centrocampista. Chi è inoltre quasi sicuro dell’addio è Gonzalo Higuain che ha vissuto un’annata di alti e bassi ed ora sembra intenzionato a restare in Argentina, motivo per cui in estate dovrebbe terminare la sua seconda avventura alla Juve.

