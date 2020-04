Calciomercato, blitz di Perez in Italia | Tris da 300 milioni

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, pronto alla grossa spesa in Italia: tre grandi talenti nel mirino, per una somma di circa 300 milioni

Il Real Madrid prova a fare la spesa rossa in Italia. Stando a quanto riferito dal portale spagnolo DonBalon, infatti, il presidente dei ‘blancos’ Florentino Perez avrebbe intenzione di viaggiare personalmente fino in Italia per parlare con Aurelio De Laurentiis dell’affare che porta a Fabian Ruiz. Lo spagnolo è da tempo nel mirino del club madridista, che prima o poi potrebbe sferrare l’offerta decisiva per strapparlo al Napoli. Il club avrebbe però sconsigliato il viaggio al numero uno dei madrileni, che pertanto potrebbe inviare nella penisola degli emissari. Ma nel mirino della società spagnola potrebbe non esserci soltanto il giovane talento dei partenopei.

Real Madrid, spesa da 300 milioni in Italia: anche Lautaro e Dybala nel mirino

E’ possibile infatti che oltre al centrocampista della Nazionale spagnola, Florentino Perez voglia provare a portare dalla propria parte anche altri grandi campioni da Juventus e Inter. Si tratta dei due gioiellini argentini dei rispettivi club: Paulo Dybala, in più occasioni accostato alle ‘merengues’, e Lautaro Martinez. Il nerazzurro è seguito con molto interesse anche dall’antagonista per antonomasia del Real Madrid, ovvero il Barcellona. In totale, tra Fabian Ruiz, Lautaro e Dybala, i campioni spagnoli potrebbero sborsare una cifra vicina ai 300 milioni di euro.

Non si tratterebbe di una somma impossibile per i madrileni. Gli stessi, infatti, potrebbero ricavare un ricco tesoretto dalle cessioni, probabili, di calciatori come Dani Ceballos, Gareth Bale, Mariano Diaz e uno tra Isco e Asensio.

