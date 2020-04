Saul piace sempre alla Juventus, con Simeone che per il suo alfiere chiede l’inserimento nella trattativa di Demiral e Bentancur

C’è sempre Paul Pogba nei pensieri della Juventus. Il francese è il sogno di mercato dei bianconeri, con il CFO Paratici che non molla la presa per il ritorno del centrocampista a Torino, puntando sui buoni uffici con l’agente Mino Raiola. La trattativa però rimane complessa, viste le resistenze del Manchester United e l’agguerrita concorrenza del Real Madrid dell’ex Zidane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al top player | Lo chiama Ronaldo!

La Juve potrebbe cosi vagliare soluzioni alternative a Pogba, in primis Milinkovic-Savic. Il gioiello della Lazio è da tempo sul taccuino di Paratici e Nedved, anche se per strapparlo a Lotito servirà un’offerta di almeno 100 milioni di euro. Un altro pallino di Paratici è Saul, alfiere dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Il nazionale spagnolo è un profilo che intriga la dirigenza della Continassa e tra i suoi estimatori troviamo anche Maurizio Sarri, che a margine della doppia sfida di Champions League dello scorso autunno ne ha più volte sottolineato le qualità.

Juventus, obiettivo Saul: Simeone punta Demiral e Bentancur

Anche qui comunque la scalata è impervia per la Juventus. Saul – su cui è caldo l’interesse del Manchester United – è blindato da un contratto lungo in scadenza nel 2026, che include una clausola rescissoria da 150 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ può inserire delle contropartite nell’affare con l’Atletico come ad esempio Bernardeschi, la cui conferma è in bilico per la prossima stagione. Simeone stima l’ex Fiorentina, ma punterebbe però su altri due elementi della rosa di Sarri per sacrificare Saul: Demiral e Bentancur.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, cambia tutto per Haaland: la verità sulla clausola

Il giovane centrocampista uruguaiano sta maturando a vista d’occhio ed è da tempo sul taccuino dei ‘Colchoneros’, mentre il difensore ex Sassuolo ha colpito Simeone per doti atletiche e determinazione durante le sue apparizioni in bianconero prima del grave infortunio al ginocchio. Inoltre, per coprire la clausola da 150 milioni, il sodalizio madrileno vorrebbe un ulteriore e sostanzioso conguaglio. La Juve però non avrebbe intenzione di privarsi di Bentancur e Demiral, ritenuti due pilastri dalla dirigenza per il presente e il futuro della squadra. Almeno per il momento, quindi, i campioni d’Italia dovranno rimandare l’assalto a Saul.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ESCLUSIVO Budel: “Futuro Tonali? Questo il mio consiglio”

G.M.