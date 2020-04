Calciomercato Juventus, cambia tutto per Haaland | La verità sulla clausola

Haaland è uno dei giocatori più ambiti dai grandi club europei, inclusa la Juventus, intanto dalla Germania spuntano nuovi dettagli sulla clausola.

L’entrata in scena nel calcio europeo di Erling Haaland in questa stagione è stata folgorante: una macchina da goal di soli 19 anni che ha stregato tutti i grandi club, inclusa la Juventus. Il suo passaggio al Borussia Dortmund a gennaio è stato sorprendente per la cifra sborsata: i tedeschi, infatti, per avere il millennial del Lipsia hanno pagato solamente 20 milioni di euro. Il valore della clausola rescissoria. Una cifra incredibilmente bassa considerato le potenzialità e l’efficacia di Haaland. In estate, la bagarre per l’attaccante norvegese potrebbe riaccendersi: il Real Madrid vuole portarlo al ‘Santiago Bernabeu’, mentre la Juventus sogna il tridente con Cristiano Ronaldo e Dybala.

Calciomercato Juventus, sviluppo su Haaland | Dettagli sulla clausola

I propositi di Juventus e Real Madrid di arrivare ad Erling Haaland potrebbero scontrarsi con la realtà, almeno per il momento. È vero infatti che nel contratto col Borussia Dortmund per il norvegese è prevista una clausola rescissoria di ‘soli’ 75 milioni, ma come riportato da ‘Bild’ questa sarà esercitabile a partire dall’estate del 2022. Per riuscire ad avere il bomber classe 2000 prima di quella data, Real e Juventus, dovranno essere disposti a sborsare una cifra molto più alta.

Il futuro prossimo di Erling Haaland sembra essere in Germania. La scelta di passare dal Borussia Dortmund, anziché approdare subito in un top club, è stata dettata dalla volontà del norvegese di crescere ancora per arrivare al meglio all’appuntamento con la storia. Inoltre Haaland ha dichiarato a più riprese di trovarsi molto bene in Germania: “Mi sento a casa a Dortmund”. Un ulteriore conferma del fatto che, per il momento, l’attaccante norvegese non si muoverà.

Juventus, Real Madrid e qualsiasi altra grande squadra dovrà aspettare per mettere le mani su Haaland per soli 75 milioni: la clausola con il Borussia Dortmund è valida dal 2022.

