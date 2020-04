Calciomercato, Allegri in bianconero | Doppio sgarbo a Conte!

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina, il mercato può portare a intrecci con l’Inter e i nerazzurri potrebbero subire una doppia beffa

Nonostante l’emergenza coronavirus, il Newcastle è pronto a un passaggio di società importante che potrebbe garantire la svolta per la squadra inglese. I nuovi acquirenti sono pronti a sborsare ben 344 milioni di euro in questo periodo di crisi e l’accordo per la cessione, dopo una frenata delle scorse settimane, sembrerebbe ormai in dirittura di arrivo.

Il club bianconero potrebbe partire già con l’acceleratore nella prossima estate recitando un ruolo da protagonista in nella sessione di calciomercato. Il sogno dei tifosi è quello di diventare una big d’Europa e viste le potenzialità della nuova società tutto è possibile.

Calciomercato Inter, doppia beffa dal Newcastle di Allegri: Vidal e il mancato riscatto di Lazaro

Il punto di partenza per il Newcastle sarà la panchina. Con l’eventuale arrivo di Massimiliano Allegri, si andrebbe alla ricerca di calciatori adatti al suo gioco. Nel mirino ci potrebbero essere atleti che sono stati allenati in passato dall’ex tecnico della Juventus. Un nome potrebbe essere Arturo Vidal, che è cercato anche dall’Inter.

Per la fascia, invece, un nome utile potrebbe essere Juan Cuadrado, che è stato allenato dal tecnico Allegri in tutti gli anni di permanenza alla ‘Vecchia Signora’. In questo caso, ci sarebbe un nuovo sgarbo ai nerazzurri in quanto il Newcastle non riscatterebbe Lazaro.

Per arrivare al colombiano, però, ci vorrebbe un’offerta convincente sia per il club che per il giocatore.

