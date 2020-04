Nuova proprietà per il club inglese che ora punta a un mercato stellare per diventare una big. Il sogno è Cristiano Ronaldo!

Il mondo del calcio è fermo da ormai più di un mese a causa dell’emergenza coronavirus. Si cerca una soluzione per ripartire ma al momento sembra quasi impossibile fare delle previsioni. La Serie A prova a ripartire verso la fine di maggio ma nulla è ancora certo, mentre la Premier League avrebbe messo nel mirino un inizio a metà giugno.

Proprio dal campionato inglese, arriva una novità importante per quella che potrebbe essere l’unica società a non soffrire questa crisi. Parliamo del Newcastle, che dovrebbe avere a breve una nuova società gestita da Mohammed Bin Salman. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo per una cifra di 344 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, il Newcastle non si pone limiti: il sogno è Cristiano Ronaldo

I tifosi del Newcastle, così, possono sognare di diventare una big del calcio europeo e mondiale. La nuova società sembrerebbe in grado di garantire un salto di qualità importante a una squadra che non vince un titolo da ormai 15 anni. Il Daily Star ha ipotizzato un calciomercato stellare per i bianconeri.

Tra i possibili rinforzi menzionati dalla testata giornalistica inglese ci sono anche due nomi della Serie A. Il primo è Kalidou Koulibaly, cercato anche dal Manchester United. Il secondo, invece, rappresenterebbe un trasferimento unico e storico per il Newcastle, ovvero Cristiano Ronaldo.

Il ‘Daily Star’, viste le voci di un possibile addio dalla Juventus, ha inserito anche il portoghese nell’incredibile mercato da sogno della nuova proprietà. Il club di Newcastle upon Tyne ha voglia di vivere il calcio da protagonista e nulla vieta di sognare anche nella prossima sessione di mercato.

