Calciomercato Juventus, assalto al top player | Lo chiama Ronaldo!

Dalla sua Madeira Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi senza sosta pensando anche al calciomercato: il portoghese prova a convincere il campione

La voglia di ritornare a giocare è davvero tanta. I giorni continuano a passare inesorabili, ma Cristiano Ronaldo continua ad allenarsi senza sosta dalla sua Madeira. Il campione portoghese starebbe pensando già alla prossima stagione cercando di essere d’aiuto al mercato della Juventus.

Calciomercato Juventus, l’idea di CR7: Karim Benzema

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”, dopo i contatti Marcelo CR7 avrebbe messo nel mirino il suo ex compagno d’attacco, Karim Benzema, che non sembra più essere felice da Florentino Perez. Dopo tanti anni in maglia “merengue” il francese potrebbe dire addio all’età di 32 anni. Inoltre, le ultime indiscrezioni di mercato riguardanti possibile nuovo attaccante del Real, Kane e Haaland, non sono affatto piaciute al centravanti transalpino.

La Juventus sarebbe così al lavoro per rinnovare il reparto offensivo vista l’imminente cessione di Gonzalo Higuain, pronto al suo ritorno in Argentina per terminare la sua carriera avvincente. Il profilo di Benzema sarebbe perfetto visto il feeling perfetto instaurato in Spagna con il top-player lusitano.

La Juve continua a sognare con CR7 protagonista: il portoghese vuole vincere in maglia bianconera.

