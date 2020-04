Il centrocampista francese ‘sogno’ dei bianconeri nella prossima finestra di calciomercato. Pjanic, Rabiot e Bernardeschi potrebbero finire nell’affare con il Chelsea

Un centrocampista di spessore internazionale. Questa la promessa di Paratici a Sarri per la Juventus della prossima stagione. Paul Pogba è inevitabilmente il nome che più stuzzica la dirigenza bianconera, che lavora alacremente per il ritorno a Torino del francese in forza al Manchester United sfruttando anche i buoni uffici con l’agente Mino Raiola. La trattativa per il ‘Polpo’ resta però complessa, complici le resistenze degli inglesi e l’agguerrita concorrenza del Real Madrid.

Riecco quindi tornare di moda in casa bianconera un altro campione del mondo come N’Golo Kante, il cui matrimonio con il Chelsea non sarebbe più così solido come in passato. Nonostante qualche screzio la passata stagione, Sarri sarebbe ben felice di accogliere al Torino l’ex centrocampista del Leicester. Kante è anche un vecchio pallino di Paratici, che già in passato aveva provato ad avvicinarsi al giocatore però senza successo.

Calciomercato Juventus, piano Kante: scambio con Pjanic

Il Chelsea non avrebbe messo Kante nella lista degli incedibili, dopo una stagione altalenante vissuta alla corte di Lampard. I ‘Blues’ di Abramovich avrebbero fissato a 90 milioni di euro la cifra per il via libera alla cessione del nazionale transalpino, richiesta che la Juventus giudicherebbe alta. La dirigenza della Continassa potrebbe però studiare un piano alternativo per portare Kante alla corte di Sarri.

Una possibile soluzione porterebbe ad uno scambio con Miralem Pjanic, uno dei big bianconeri in odore di cessione nella prossima finestra di mercato. Al Chelsea andrebbe anche una piccola parte in conguaglio per pareggiare la somma richiesta dai londinesi. In alternativa, anche il connazionale Rabiot e Bernardeschi potrebbero essere due profili graditi a Lampard e al sodalizio di Abramovich. L’italiano come Pjanic è in bilico nello scacchiere di Sarri, mentre l’ex PSG può essere sacrificato da Paratici e Nedved per arrivare ad altri obiettivi più importanti. Come lo è, del resto, Kante.

G.M.