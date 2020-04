Serie A, ripresa a settembre | Il segnale di Gravina

Durante questa pausa si studia un modo per far ripartire la Serie A: nuova ipotesi a sorpresa riguardo la possibile ripresa dei campionati

È passato ormai più di un mese da quando il pallone ha smesso di rotolare in quasi tutte le zone del mondo. L’emergenza coronavirus è arrivata ovunque e l’Europa è messa al muro da questa situazione. Si sono fermate tante aziende e in maniera inevitabile lo ha dovuto fare anche il mondo del calcio.

In caso di stop definitivo di questa stagione, però, ci sarebbero dei danni economici difficili da riparare e per questo si cerca una soluzione che possa garantire la ripresa il più presto possibile. Il rischio è quello di perdere tante società, soprattutto quelle delle categorie inferiori, per cui è importante fare di tutto per provare a far ripartire questo campionato.

Coronavirus, ripresa campionati: la stagione può finire anche tra settembe e ottobre!

La FIGC continua a lavorare con uno sguardo ottimista e spera di ripartire il 4 maggio con gli allenamenti, per poi riprendere la stagione verso la fine di maggio o al massimo l’inizio di giugno. Come riporta la Gazzetta dello Sport, domani si riunirà la commissione medica della FIGC che farà il punto della situazione e studierà le migliori misure da attuare in caso di ripartenza per tutelare i tesserati delle società.

Non sono da escludere eventuali proroghe riguardo la ripresa. Quella del 4 maggio, infatti, potrebbe non essere l’ultima spiaggia per quanto riguarda questa stagione. Dalla rosea fanno sapere che anche Gabriele Gravina è consapevole del fatto che si potrebbe andare oltre quella data, con la possibilità di terminare i campionati anche tra settembre e ottobre.

Portare questa stagione oltre quest’estate, dunque, è un’ipotesi ancora possibile e potrebbe essere utilizzata nel caso in cui non ci dovessero essere miglioramenti nelle prossime settimane.

