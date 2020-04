Calciomercato Juventus, trasferimento shock | 228 milioni!

In estate possibile trasferimento record in Premier League. Si complica per la Juventus Kane: il Manchester pronto a versare una cifra spropositata

Quello che sarebbe stato un grande sogno per la Serie A, con la Juventus schierata in prima linea per l’assalto, sembra essere destinato a rimanere tale. Harry Kane, attaccante del Tottenham, in estate potrebbe cambiare aria. Per lui si prospetta all’orizzonte un nuovo club, ma non un nuovo campionato. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il centravanti inglese potrebbe essere ceduto per far fronte ad un problema finanziario che gli ‘Spurs’ si ritroveranno ad affrontare ben presto. Il presidente Daniel Levy pare tema gravi ripercussioni dall’attuale blocco delle competizioni: avrebbe ancora un grosso debito da saldare per la costruzione del nuovo stadio da 1 miliardo di sterline.

Kane, Manchester United nel futuro

Per tale ragione lo stesso Levy avrebbe accettato di lasciar partire Kane ad una cifra record: 200 milioni di sterline, ovvero circa 228 milioni di euro! Ma, come già specificato, l’attaccante sarebbe destinato a restare ancora in Premier League: il suo prossimo club il Manchester United. Stando così le cose, potrebbe sfumare un possibile affare per la Juventus. Il ventiseienne britannico è stato nelle ultime ore accostato più volte ai bianconeri, ma a certe cifre un assalto da parte di Paratici è piuttosto improbabile.

Dovrebbero dunque essere i ‘reds’ a spiazzare la concorrenza e a portare nelle casse del Tottenham una cifra da record per piazzare un grande colpo in attacco. Non a caso, sulle tracce di Kane, oltre a United e Juventus c’è da tempo anche il Real Madrid.

