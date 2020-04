Clamoroso, partita sospesa! Il Real lascia il campo al 70esimo

Diversi campionati calcistici sono fermi, ma ci sono ancora competizioni in cui si continua a giocare. E non mancano le polemiche inaspettate

L’emergenza coronavirus ha portato allo stop di quasi tutti i campionati calcistici di tutto il mondo. Da ormai più di un mese, le competizioni più importanti si sono fermate e non si sa ancora se e quando ripartiranno. L’ipotesi più probabile, al momento, riguarda una possibile ripartenza a fine maggio con l’inizio degli allenamenti presumibilmente fissato per il 4 maggio.

Ovviamente queste date non possono essere definitive perché dipenderà dal virus, ma c’è voglia di ripartire e si prova a far di tutto pur di non concludere in maniera anticipata i campionati. Nel frattempo, sono quattro le nazioni in cui il pallone continua a rotolare: Burundi, Tagikistan, Bielorussia e Nicaragua.

Nicaragua, si gioca Juventus Managua-Real Madriz: gli ospiti abbandonano il campo per protesta

Curioso episodio avvenuto nella gara tra due compagini del Nicaragua che si trovano nella zona bassa della classifica, ovvero Juventus Managua e Real Madriz. I padroni di casa si sono imposti per 2-0 ma la gara non è stata portata a termine per una situazione particolare.

Al minuto 66, Mercado ha ricevuto un buon pallone dalla difesa e ha siglato il gol del raddoppio, sfruttando l’assenza della difesa avversaria che si era fermata pensando ci fosse un fuorigioco. L’arbitro ha convalidato il gol e questa scelta ha scatenato la rabbia del Real Madriz, che in maniera clamorosa ha abbandonato il campo in anticipo.

Il pallone continua a rotolare solo in quattro stati, ma non mancano le polemiche anche dall’altra parte del mondo.

