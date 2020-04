Calciomercato Juventus, obiettivo in difesa | C’è lo scambio!

La Juventus lavora al futuro: nel mirino un giovane difensore. Pronto lo scambio con il Benfica per arrivare a Ruben Dias

Il coronavirus ha fermato il calcio giocato, ma non le trattative di calciomercato. Sottotraccia continua infatti il lavoro di procuratori e dirigenti sportivi per trovare nuove sistemazioni ai calciatori e nuovi equilibri per le squadre. In Serie A domina la Juventus, che vuole però accertarsi un futuro florido e punta il mirino su giovani talenti. Come Ruben Dias, centrale difensivo ventiduenne del Benfica. Per arrivare al portoghese, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto Cristian Romero, difensore classe ’98 attualmente in prestito al Genoa. L’argentino fu pagato 26 milioni di euro e potrebbe rivelarsi un elemento utile per l’operazione con i portoghesi: una valida contropartita più soldi potrebbero far decollare l’affare.

