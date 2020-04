Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Ronaldo addio! | Georgina cerca casa

Tornano le voci spagnole che mettono in bilico la permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino. Spunta una novità importante riguardo Georgina

È l’ennesima grande stagione per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, prima dello stop causato dall’emergenza coronavirus, stava dimostrando di essere ancora uno dei migliori calciatori al mondo. È andato in gol per undici gare consecutive in Serie A, eguagliando il record di Quagliarella e Batistuta e trascinando la Juventus verso il primo posto solitario in campionato con un distacco di un punto dalla Lazio.

Proprio sul più bello, però, mentre il campione d’Europa 2016 e i suoi compagni si preparavano per rimontare il Lione negli ottavi di Champions League, è arrivata questa pausa forzata che porta in inevitabilmente a fare delle riflessioni sul futuro, visto che non si sa se e quando riprenderà questa stagione.

Calciomercato Juventus, possibile addio di CR7: voci insistenti dalla Spagna

Ormai da diversi giorni, dalla Spagna, si parla di un possibile addio di Cristiano Ronaldo dopo due anni alla Juventus. Come riporta Diario Gol, il portoghese sembrava propenso a restare per provare a vincere la Champions con un nuovo club ma queste settimane di riflessione potrebbero far cambiare tutto.

Il quotidiano spagnolo parla di un possibile via libera del portoghese al suo procuratore Jorge Mendes, che avrebbe il compito di considerare le proposte importanti. Un club che potrebbe farsi avanti sembrerebbe il PSG e addirittura si dice che Georgina starebbe cercando una nuova casa a Parigi, città importante per crescere nella sua carriera da modella.

Dunque dalla Spagna parlano di un futuro di Cristiano Ronaldo sempre più in bilico, mentre la tifoseria bianconera sogna di alzare la coppa più importante per club anche grazie al suo numero 7.

