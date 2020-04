Calciomercato, la Juve fissa il prezzo per il clamoroso addio | 150 milioni!

Il gioiello della Juventus è cercato da tante big d’Europa che potrebbero tentare l’assalto nelle prossime settimane. Prezzo altissimo!

Nella scorsa estate la Juventus non si è mossa tantissimo sul calciomercato. I bianconeri hanno fatto qualche affare low cost e solo un colpo importante, ovvero Matthijs De Ligt. L’olandese è arrivato per un totale di 85 milioni di euro dopo una grandissima annata vissuta con la maglia dell’Ajax.

Il classe 1999 ha avuto qualche difficoltà all’inizio e ci ha messo qualche settimana per ambientarsi al calcio italiano. Dopo qualche mese, però, De Ligt è diventato un vero e proprio leader della difesa e oggi è un pezzo quasi insostituibile dal tecnico Maurizio Sarri. Nella gara di Champions League contro il Lione, è stato probabilmente il migliore in campo comportandosi anche meglio del suo compagno esperto Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, tentativo Real per De Ligt: via solo per 150 milioni!

Le ultime prestazioni e il grande potenziale che ha Matthijs De Ligt, portano la Juventus ad affidarsi a lui in difesa per i prossimi anni, visto che dopo il ritiro di Giorgio Chiellini serviranno elementi importanti come l’olandese. Sull’ex Ajax, però, ci sono diversi occhi puntati e le big d’Europa potrebbero tentare l’assalto nelle prossime sessioni di mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe farsi avanti il Real Madrid nelle prossime settimane. La Juventus, però, potrebbe decidere di far partire il suo gioiello difensivo solo a una cifra pari a 150 milioni di euro. I bianconeri sanno che in questo periodo di crisi nessuna squadra sembrerebbe disposta a sborsare quei soldi, per cui potrebbe essere una mossa per blindare l’olandese.

La difesa del futuro della Juventus potrebbe essere composta da De Ligt e Demiral, per cui la società vorrebbe trattenere a lungo questi due elementi per non fare un passo indietro.

