Calciomercato Juventus, scambio Icardi | Nuova pista

Juventus che pianifica con attenzione le sue mosse per la sessione estiva di calciomercato. I bianconeri vanno a caccia di rinforzi di alto profilo in tutti i reparti, specialmente per l’attacco. Almeno un colpo di livello verrà effettuato in prima linea, sono molti i nomi che sta studiando il CFO Paratici. Ritorna caldo in particolare il dossier Icardi, giocatore sempre nel mirino dei campioni d’Italia e che forse questa volta potrebbe davvero sbarcare a Torino.

Calciomercato Juventus, la mossa per Icardi: proposta all’Inter

L’attaccante argentino potrebbe non essere riscattato dal Psg, tornando così formalmente a disposizione dell’Inter. I nerazzurri però lo considerano ormai fuori dal progetto e soprattutto vorrebbero monetizzare dalla sua cessione per avere fondi da investire nella propria campagna acquisti. L’ipotesi di rinforzare i diretti concorrenti non sarebbe esattamente delle più rosee, ma di fronte alla giusta proposta l’affare potrebbe anche andare in porto. Motivo per il quale la Juventus pensa anche a contropartite da proporre a Marotta per sbloccare il possibile affare.

I nerazzurri avranno bisogno di un rinforzo in difesa, vista la partenza molto probabile di Godin. Ecco perché sul tavolo potrebbe finire Merih Demiral. Il turco però non è l’unico nome in ballo. In alternativa, si parla anche di Romero, già acquistato dalla Juventus e lasciato, per il momento, al Genoa. Ovviamente, l’affare prevedrebbe una cospicua parte cash a vantaggio dell’Inter. Ipotesi su cui le parti potrebbero lavorare nelle prossime settimane, nelle quali Paratici e Marotta cercheranno un punto di incontro.

