Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza una nuova potenziale operazione con il Paris Saint-Germain dopo lo scambio sfumato De Sciglio-Kurzawa

A Parigi si possono fare buoni, ottimi e grandi affari. Apparteneva alla prima categoria quello sfumato nello scorso calciomercato di gennaio. Un affare per entrambi visto che si trattava di uno scambio più o meno alla pari tra due giocatori – Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa – non certo al centro del progetto che avrebbe appunto consentito sia alla Juventus che al Paris Saint-Germain di iscrivere a bilancio una plusvalenza.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo in bilico | Tutti gli scenari

Calciomercato Juventus, nuova idea per il dopo Costa: c’è Sarabia

Dal buono mancato, la Juventus vorrebbe provare a concluderne uno grande: Mauro Icardi. Grande come lo ‘smacco’ eventuale per l’Inter, che spera ancora nel riscatto da parte dei transalpini con conseguente introito di 70 milioni di euro. Ma è dopo o anche prima aver esercitato l’opzione, e fatto suo l’argentino a titolo definitivo, che il club parigino potrebbe accordarsi con la ‘Vecchia Signora’ per una maxi operazione che coinvolgerebbe magari Miralem Pjanic, giocatore più che gradito al Ds Leonardo.

Parliamo ovviamente di un piano diabolico, semplice a dire ma difficile a farsi. Tra il buono e il grande c’è di mezzo l’ottimo affare che la Juventus potrebbe pensare di fare con l’acquisto di un giocatore poco o per nulla mediatico ma rivelatosi preziosissimo per la squadra di Tuchel: Pablo Sarabia. Di 14 gol e 8 assist il bottino nella sua prima stagione all’ombra della Tour Eiffel del calciatore di Madrid, in passato nel mirino pure della stessa Inter e uno che farebbe senz’altro comodo a Sarri perché capace di agire in più ruoli dell’attacco. A partire ovviamente dal suo naturale, ovvero l’esterno.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma in A | Scambio più soldi!

Il classe ’92 sarebbe un candidato perfetto all’ipotetico post Douglas Costa, ma a prescindere un giocatore di grandissimo supporto alle punte, Ronaldo, Dybala e Higuain o chi per loro… Il Psg lo ha strappato al Siviglia per 18 milioni, la cifra della clausola, e quindi per lui potrebbe chiedere più di 30 milioni di euro.

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, rivoluzione bianconera | C’è un top player dalla Spagna!