Calciomercato Inter, ostacolo per il grande ritorno | Concorrenza dalla Spagna

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un possibile ritorno di Coutinho all’Inter. Spunta però un nuovo ostacolo per il brasiliano.

Nella giornata di ieri in ottica Inter è tornato di moda una vecchia conoscenza dei tifosi nerazzurri. Si tratta di Philippe Coutinho, fantasista brasiliano portato in Europa proprio dal club milanese appena maggiorenne e lasciato andare via probabilmente troppo presto senza poterne ammirare a pieno le reali qualità. Cou è infatti esploso a Liverpool sotto la guida del ‘Mago’ Klopp per poi andare a suon di milioni al Barcellona di Messi, club che però lo ha scaricato ben presto cedendolo in prestito al Bayern Monaco. Al termine della stagione però il fantasista verdeoro classe 1992 potrebbe cambiare nuovamente aria. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Simeone rovina i piani di Marotta

Calciomercato Inter, anche il Real Madrid pensa a Coutinho

A dispetto di un rendimento tutto sommato sufficiente, il Bayern Monaco non sembra però intenzionato a svenarsi per trattenere Coutinho che potrebbe quindi tornare momentaneamente al Barcellona, che a sua volta osserva Lautaro dell’Inter. La novità arriva però dalla Spagna e riguarda l’altra grande big della Liga.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, addio Sergio Ramos | Assalto al big della Serie A

Il Real Madrid avrebbe infatti messo gli occhi sul trequartista ora a Monaco di Baviera. A riferirlo è ‘elgoldigital.com’ che spiega come il brasiliano di proprietà del Barcellona sarebbe il profilo giusto per sostituire Luka Modric che in estate potrebbe lasciare i ‘blancos’. L’ex Inter sarebbe l’uomo ideale anche perché il costo sarebbe abbordabile, liberando così denaro per un altro colpo molto più costoso, come Mbappe. Al netto della suggestione però la rivalità storica tra Barça e Real potrebbe fare la differenza, bloccando qualunque velleità dei capitolini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Inter, tampone il giorno della partita | C’è la rivelazione!

Calciomercato Juventus, tentazione Lautaro! Prove di maxi affare