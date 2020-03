Juventus-Inter, tampone il giorno della partita | C’è la rivelazione!

Il peggio sembra ormai essere passato. La fidanzata del calciatore svela tutto e racconta del tampone effettuato nel giorno di Juventus-Inter

Daniele Rugani è stato il primo calciatore della Serie A a risultare positivo al tampone per Covid-19. A causa dell’emergenza Coronavirus così il difensore della Juventus si trova ancora in quarantena al J-Medical lontano dalla sua dolce fidanzata, Michela Persico, anche lei poi risultata positiva qualche giorno dopo. La stessa compagna del bianconero ha svelato ai microfoni di tpi.it le sue sensazioni: “Solo molto stanca, per qualche giorno non ho sentito più odori e gusti. Ma sono stata fortunata nella sfortuna”.

La stessa ragazza ha spiegato l’episodio in particolare: “Daniele era appena tornato a casa dall’allenamento. Si sentiva poco bene, qualche linea di febbre, nulla di più, ma per sicurezza decise di passare la notte alla Continassa, il centro tecnico della Juve. Poi ha svelato il motivo dell’allontanamento volontario del bianconero: “Per un senso di responsabilità, e infatti ha anche subito avvisato la squadra che avrebbe passato la notte lì, dove ogni giocatore ha una propria camera a disposizione tutto l’anno. Così è nato il sospetto. E nonostante la mattina seguente, al risveglio, stesse meglio, con il consenso comune della Società è stato deciso di eseguire un tampone per testare la positività di Daniele al COVID-19. Al campus, sempre alla Continassa, presso il J-Medical, eseguito dalla struttura sanitaria pubblica a cui si appoggia il club. Ventiquattro ore dopo è arrivato il risultato…”.

LEGGI ANCHE >>> Liga, UFFICIALE: altro giocatore positivo al Coronavirus

Serie A, il tampone di Rugani nel giorno di Juve-Inter

Juventus, Rugani può andare all’Everton (Getty Images)La stessa fidanzata del difensore della Juventus ha svelato durante la sua intervista i dettagli su Rugani: “Daniele ha fatto il tampone domenica 8 marzo, e il risultato è arrivato il 9. Io l’ho fatto il 16, una settimana fa. A quel punto, quando ho saputo di Daniele, che non vedo da lunedì 9, anche io non mi sentivo granché bene. Così hanno fatto il tampone anche a me. Sono venuti a farmelo a casa, il personale sanitario pubblico a cui si appoggia la Società“. Proprio domenica sera, 8 marzo, lo stesso Rugani era seduto in panchina durante il big-match contro l’Inter e si è reso protagonista di un’esultanza incredibile al secondo gol di Dybala con un abbraccio totale insieme ai suoi compagni.

Poi la stessa fidanzata del calciatore ha aggiunto nello specifico: “Essendo risultato positivo Daniele, ed essendo a quel punto altamente probabile che fossi anche io positiva (era quasi impensabile che non lo fossi), non sono più uscita di casa e sono venuti a farmelo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sprint per Pogba | Beffa in arrivo, c’è l’offerta

Infine, ha svelato tutta la sua preoccupazione visto che è attualmente incinta: “Appena ho saputo di essere positiva, ero in ansia sopratutto per le domande a cui non avevo risposte. Ma sono tranquilla. Il 26 marzo compio pure gli anni.. avevo organizzato una festa con amici”.

Il peggio è quasi passato. La preoccupazione dei primi giorni è scomparsa con la voglia di ritornare alla vita quotidiana di tutti i giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, esperienza dalla Premier per Sarri | I dettagli

Juventus | Dal ‘caso’ Higuain all’offerta shock per il nuovo bomber!

Calciomercato Milan, bordata di Suso ai rossoneri