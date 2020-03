Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Rugani in queste ore al centro delle polemiche per via delle dichiarazioni della compagna Michela Persico

La Juventus è andata su tutte le furie dopo l’intervista della compagna di Daniele Rugani, primo giocatore bianconero e di tutta la Serie A positivo al coronavirus. Michela Persico ha scatenato un putiferio dichiarando che il centrale bianconero ha effettuato il tampone lo stesso giorno (l’8 marzo) del derby d’Italia con l’Inter disputatosi a porte chiuse. Ciò significa che il centrale classe ’94 – rimasto in panchina per tutti i 90′, ma presente coi compagni nel riscaldamento pre-partita e negli spogliatoi per i festeggiamenti della vittoria – venne ‘arruolato’ per la sfida coi nerazzurri pur sapendo che avrebbe potuto contagiare i suoi compagni (successivamente risultati positivi Matuidi e Dybala) così come tutti i presenti all”Allianz Stadium’ di Torino.

La società presieduta da Andrea Agnelli è stata costretta a intervenire smentendo la versione della Persico, precisando che Rugani si è sottoposto al test del tampone la mattina di mercoledì 11 marzo al ‘J-Medical’ dopo aver manifestato uno stato influenzale il giorno precedente, martedì 10, quando si era regolarmente allenato il pomeriggio agli ordini di Sarri. I risultati del test sono poi arrivati qualche ora dopo, sempre quindi nella giornata di mercoledì, con l’ufficialità diramata in tarda serata.

Calciomercato Juventus, la Persico mette il timbro all’addio di Rugani: ma il difensore può restare in Serie A

Il ‘caso’ scatenato dalla Persico, per alcuni non del tutto chiarito nonostante il ‘chiarimento’ della soci, mette di fatto il timbro sull’addio – già certo – di Rugani ai bianconeri. Il futuro del 25enne di Sesto di Moriano potrebbe essere però sempre in Serie A, poiché su di lui hanno messo gli occhi la Fiorentina e il Milan. Proprio i rossoneri, che lo hanno cercato con insistenza già in passato, sarebbero la destinazione maggiormente gradita: possibile un trasferimento in prestito con diritto di riscatto oppure obbligo legato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Ma l’operazione potrebbe andare in porto anche a titolo definitivo, con la concessione però al club di Elliott di una più vantaggiosa rateizzazione del pagamento del cartellino che oggi può non valere oltre i 18-20 milioni. Rugani andrebbe a formare una coppia centrale tutta italiana assieme a Romagnoli, ammesso che quest’ultimo resti a Milano.

