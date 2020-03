Coronavirus, i club si schierano sulla Champions League | La decisione

I grandi club sono d’accordo, no alla partita secca per le coppe europee: la Champions League si giocherà regolarmente nonostante il ‘Coronavirus’.

Il ‘Coronavirus’, oltre alle competizioni nazionali, ha portato allo stop delle competizioni europee: nei giorni scorsi la UEFA ha deciso di rinviare a data da destinarsi le finali di Champions League ed Europa League. L’organo federale sta esaminando tutte le opzioni possibili per terminare al meglio le competizioni europee. È stato istituito un gruppo di lavoro fra gli stakeholder del calcio europeo, presieduto da Aleksander Ceferin, il presidente della UEFA. Intanto i club europei si sono espresse in maniera negativa riguardo alcune opzioni che la UEFA sta vagliando in queste ore.

Coronavirus, ‘No’ dei club alla Champions League con partita singola

Champions League ed Europa League sono, al momento, in fase di definizione: l’unica certezza è che dall’UEFA verrà fatto tutto il possibile per terminare le competizioni, mentre la forma in cui verranno realizzate è ancora fluida ed indefinita. Intanto, però, i club hanno espresso la propria opinione. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, i club che sono ancora in gare nelle competizioni europee, fra cui ci sono anche le italiane Juventus, Napoli e Inter, si sarebbero dichiarati fortemente contrari alla possibilità di terminare le coppe con partite uniche. La volontà dei club europei è quella di mantenere il doppio confronto, con andata e ritorno, in quanto sono una caratteristica fondante delle competizioni UEFA.

Il futuro di Champions League ed Europa League rimane ancora incerto, ma intanto i club hanno messo dei paletti a cui la UEFA deve tenere conto.

