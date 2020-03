Emergenza coronavirus, nuove regole | Scarica QUI il modulo aggiornato

L’emergenza Coronavirus non intende arrestarsi in Italia. E così, alla luce del nuovo dpcm del 22 marzo, è cambiata ancora una volta l’autocertificazione in vista dei divieti in vigore di possibili spostamenti. Tutto è possibile soltanto per le “comprovate esigenze lavorative”, per i “motivi di salute” e per la “situazione di necessità”. C’è una novità alla voce “assoluta urgenza” che prende il posto “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Ciò è stato modificato visto che nel nuovo decreto del Governo sono vietati i trasferimenti da un Comune all’altro. All’interno dello stesso, infine, è possibile continuare a spostarsi per “situazione di necessità” al fine di contenere la diffusione del virus.

Qui in basso è possibile scaricare il modulo, la cosiddetta ‘Autocertificazione’, che consente pochi spostamenti dopo il nuovo dpcm del Governo italiano.

SCARICA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE