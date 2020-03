Calciomercato Juventus, tentazione Lautaro! Prove di maxi affare

La Juventus potrebbe rinforzare il reparto offensivo con un acquisto di primissima fascia: Lautaro Martinez il sogno con una maxi-operazione

Miralem Pjanic potrebbe salutare la Juventus al termine della stagione. Il centrocampista bosniaco non avrebbe entusiasmato più di tanto Maurizio Sarri in cabina di regia e così ci sarebbe anche la possibilità del suo addio. Lo stesso giocatore bianconero potrebbe essere così inserito in una maxi-trattativa per arrivare al top player in attacco.

Calciomercato Juventus, idea Lautaro: Pjanic la chiave

L’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez, sarebbe sempre più vicino per il suo addio. Il centravanti nerazzurro, esploso definitivamente sotto la gestione Conte, avrebbe così tante pretendenti in vista della prossima stagione. In primis ci sarebbe il Barcellona, pronto a sborsare la clausola rescissoria di 111 milioni valida per l’estero.

Ma attenzione anche alla Juventus, che potrebbe pensare a lui in caso di addio di Gonzalo Higuain. Il club bianconero così metterebbe sul piatto soldi più il cartellino di Pjanic in una maxi-operazione molto avvincente. L’operazione resta difficilissima anche per la presenza dell’ad nerazzurro, ex Juventus, Beppe Marotta. Le big d’Italia e d’Europa continueranno così a lavorare senza sosta sul fronte mercato cercando di arrivare a giocatori in grado di innalzare il tasso tecnico delle rispettive rose.

A causa dell’emergenza Coronavirus tutto è ancora fermo e così al momento si tratta soltanto di succose idee di calciomercato.

