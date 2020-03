Calciomercato Juventus, affare low cost | L’annuncio dell’attaccante

La Juventus si guarda intorno anche nel mercato dei calciatori a scadenza. Tra questi il brasiliano Willian che giura fedeltà al Chelsea.

Momento di riflessione in casa Juventus dove si inizia a pensare anche alla prossima stagione, al netto di un’emergenza Coronavirus che è ancora in pieno corso di svolgimento e che condiziona inevitabilmente la parte conclusiva dell’annata. La dirigenza bianconera ad ogni modo si guarda intorno anche nel mercato dei calciatori a scadenza per possibili affari low cost. Tra questi spicca il nome di Willian che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che difficilmente verrà rinnovato dal Chelsea. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Willian e la fedeltà al Chelsea

Poche certezze e tantissimi dubbi relativi al futuro di Willian che a meno di clamorosi ripensamenti lascerà il Chelsea in estate. Nonostante un addio ormai quasi scontato l’esterno brasiliano si dimostra fedelissimo alla sua squadra attuale come evidenziato nel corso di un’intervista a ‘Esporte Interativo’.

Willian ha infatti ammesso: “Se il campionato dovesse terminare in estate, non sarebbe un problema per me giocare con il Chelsea, indipendentemente dal contratto. Il club è stato leale con me e io voglio fare lo stesso. Senza dubbio, sarò pronto a dare il massimo indipendentemente dalla mia situazione contrattuale. Con quello che sta succedendo, ogni trattativa si è fermata. Rinnovo? Non ci sono novità. Non siamo davvero sicuri di nulla, non sappiamo neanche se continueremo il campionato”.

