Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza per il gioiello di Guardiola

Attenta Juventus, concorrenza super per Sane: oltre al Bayern Monaco anche Barcellona e Real Madrid sul tedesco del Manchester City.

Finito ko ad agosto nella gara di Community Shield, Leroy Sane è ora sulla vie del rientro. Il giocatore tedesco sta infatti recuperando dal grave infortunio al ginocchio e potrebbe presto tornare a disposizione di Pep Guardiola. Se da un lato Sane sarà una risorsa certamente importante per questo finale di stagione, dall’altro lato non è detto che l’ex Schalke 04 possa restare al Manchester City il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, occhi su Sane

Sul classe 1996 ci sono tanti club europei. In primis il Bayern Monaco, che pensa da tempo a riportare il giocatore in patria. L’eventuale arrivo dai Sane a Monaco potrebbe liberare Serge Gnabry e a quel punto potrebbe approfittarne la Juventus, soprattutto se Douglas Costa dovesse lasciare Torino in estate.

Ma tra le pretendenti all’attaccante del Manchester City c’è proprio anche la Juventus. L’affare non è affatto semplice, vista la valutazione fatta dagli inglesi, ma i bianconeri potrebbero fare leva sia sul contratto in scadenza 2021 sia su alcuni introiti che potrebbero portare diversi esuberi.

Calciomercato Juventus, strada in salita per il colpo

Il Bayern Monaco, forte però anche di un interesse che risale alla scorsa estate, sembra però in vantaggio nella corsa al giocatore. Ora però paiono essere subentrate altre due concorrenti. Come riferisce ‘Bild Sport’, anche Real Madrid e Barcellona sarebbero interessate al nazionale tedesco.

Sane starebbe pensando ad una possibile nuova avventura: il City, se non dovesse arrivare il rinnovo, potrebbe decidere di cederlo in estate per non perderlo a zero. La Juventus però è avvertita vista la concorrenza in aumento.

