Calciomercato, svolta Allegri | In pole per la panchina della big

Allegri potrebbe concludere il suo periodo sabbatico e tornare ad allenare: l’ex tecnico della Juventus è il favorito per una prestigiosa panchina.

Massimiliano Allegri è pronto a tornare. Il tecnico livornese, dopo l’addio con la Juventus, ha declinato diverse offerte e si è preso un anno sabbatico. Una stagione di pausa per l’allenatore più vincente del calcio italiano negli ultimi dieci anni: Allegri nell’ultimo decennio ha vinto per ben sei volte la Serie A, una con il Milan e cinque consecutive con la Juventus. Un dominio interrotto solamente dalla decisione del club piemontese di operare un cambio di filosofia: passare dal calcio difensivista, di tipica scuola italiana, di Allegri a quello votato all’attacco di Maurizio Sarri. È ancora da capire se il cambio di rotta operato dalla Juventus porterà i suoi frutti. Intanto, però, il tecnico livornese si appresta a tornare sul campo: ad attenderlo c’è una panchina prestigiosa.

Il PSG verso l’addio a Tuchel | Leonardo vuole Allegri

La grande chiamata per Massimiliano Allegri potrebbe arrivare a breve e la voce al telefono potrebbe essere quella di Leonardo. Come riporta ‘Paris United’, il PSG non sarebbe intenzionato a confermare Thomas Tuchel a fine stagione e per la successione la scelta sarebbe ricaduta su Allegri. Leonardo, vecchio amico di Allegri dai tempi del Milan, vorrebbe affidare la prestigiosa rosa del PSG all’ex allenatore della Juventus.

La capacità del tecnico italiano di gestire i grandi campioni ben si confà alle esigenze sotto la Tour Eiffel, ma il motivo principale per cui lo vogliono a Parigi è un altro. Allegri, infatti, alla Juventus ha avuto il merito di far tornare il club piemontese ai vertici del calcio europeo e l’obiettivo del PSG per i prossimi anni è la Champions League. Proprio per questo la lista dei possibili successori di Tuchel è composta da profili di caratura mondiale: sul taccuino di Leonardo, infatti, ci sono anche i nomi di Pochettino e Pep Guardiola. Non è da escludere totalmente, però, l’altra pista italiana: quella che porterebbe a Simone Inzaghi.

