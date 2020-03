A causa dell’emergenza Coronavirus le società dovranno attuare delle restrizioni economiche: ecco come cambierebbe il monte ingaggi della Juventus

In Italia, come in gran parte d’Europa, i campionati di calcio di ogni categoria sono stati sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus che si continua a diffondere. Questo stop porta naturalmente anche dei problemi a livello economico, come sostenuto dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che dichiara che il mondo dello sport sta vivendo una crisi. Per questo motivo si sta ragionando su un possibile taglio degli stipendi ai calciatori, taglio che potrebbe andare dal 15% al 30% per risanare i conti.

Emergenza Coronavirus, sport in crisi e taglio degli stipendi: come cambia il monte ingaggi della Juventus

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nei giorni scorsi ha dichiarato che il mondo dello sport è in crisi, i danni potrebbero arrivare fino a 700 milioni. Per questo motivo sarebbe stato ipotizzato un possibile taglio degli stipendi dei calciatori che andrebbe dal 15% al 30% per provare a risanare i conti. Squadre come la Juventus, che hanno una rosa composta da molti top player, vedrebbero cambiare di molto il proprio monte ingaggi.

Cristiano Ronaldo per esempio, che è il calciatore bianconero più pagato, se dovesse esserci il taglio massimo del 30% vedrebbe il suo stipendio passare da 31 milioni a 21.7 milioni, con un taglio di quasi 10 milioni. Mentre nel caso di De Ligt, secondo più pagato, da 8 milioni lo stipendio passerebbe a 5.6 milioni. Anche Higuain, Dybala, Ramsey, Rabiot e Pjanic, che sono i giocatori con stipendi maggiori insieme a Douglas Costa, Khedira, Bonucci, Alex Sandro, Danilo e Bernerdeschi, affronterebbero una diminuzione del 30% del proprio ingaggio. In totale, nel caso in cui dovesse concretizzarsi l’ipotesi, la società andrebbe a rispiarmiare circa 31.6 milioni. Ma per ora si tratta solo di un ipotesi, in questo caso la peggiore per i giocatori visto il taglio massimo attuato al 30%.

