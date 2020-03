La Juventus starebbe pensando per la prossima stagione ad un attaccante del Manchester City: scambio con un calciatore elogiato da Guardiola

Il calcio si è dovuto fermare a causa dell’emergenza Coronavirus che ha pervaso l’Italia. Ma il calciomercato non si ferma mai e le squadre ragionano sui possibili colpi da effettuare in estate. La Juventus infatti, sarebbe sulle tracce di un attaccante che ormai sembrerebbe in uscita dal Manchester City. Potrebbe arrivare lo scambio con un giocatore che Guardiola avrebbe elogiato e già allenato in passato.

Calciomercato Juventus, scambio con il Manchester City: due big sul piatto

La Juventus inizia già a pensare a quali giocatori inserire nella lista dei possibili acquisti per la prossima stagione. I bianconeri negli ultimi anni sono sempre stati protagonisti delle sessioni di calciomercato ed anche quest’anno vorranno mettere a segno colpi importanti. L’ultima ipotesi per la squadra juventina arriverebbe dal Manchester City. Riyad Mahrez, attaccante dei ‘citizens‘, sembrerebbe essere ormai fuori dal progetto della squadra di Manchester, così la Juventus avrebbe messo gli occhi su di lui. Il calciatore algerino sarebbe valutato intorno ai 60 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero mettere sul piatto una contropartita. Stiamo parlando di Douglas Costa, attaccante juventino che non riesce a trovare una titolarità continua a Torino. Il brasiliano stima molto Guardiola ed in una recente intervista lo avrebbe anche elogiato.

Inoltre, a rafforzare la possibile trattativa, ci sarebbe il fatto che i due hanno già collaborato ai tempi del Bayern Monaco e quindi si conoscono bene. Il calciatore della Juventus però, sarebbe valutato circa 30 milioni, quindi uno scambio alla pari sarebbe da escludere.

