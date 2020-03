Coronavirus, stop al campionato anche in Portogallo: il comunicato

Coronavirus, anche in Portogallo il calcio si ferma: stop a tutte le competizioni da parte della federazione, il comunicato

La gravità dell’emergenza coronavirus sta travalicando i confini del nostro paese. Stop al calcio già da qualche giorno in Italia, sono numerosi i campionati che si stanno uniformando. Dopo lo stop in Spagna e in Olanda, arriva anche quello in Portogallo. Misura inevitabile, visto il diffondersi a macchia d’olio dei contagi, che sta colpendo anche diversi giocatori tra le compagini di prima fascia a livello europeo. E’ possibile che presto si fermino tutti i campionati e tutte le competizioni, anche a livello continentale.

La federazione portoghese quest’oggi ha diramato un comunicato in cui sancisce lo stop di “tutte le competizioni organizzate dalla Federazione a partire dal 13 marzo e a tempo indeterminato. La situazione provocata dal Covid-19 continuerà ad essere monitorata dalla commissione d’emergenza per ampliare o ridurre le misure di sicurezza implementate”.

