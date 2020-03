Emergenza Coronavirus, Europei verso il rinvio! | Le ultime

Dopo la sospensione di Champions ed Europa League, potrebbe arrivare anche il rivio di Euro 2020: si riuniscono gli organi competenti

Anche il calcio è stato colpito dall’emergenza Coronavirus. In Italia ed in Spagna tutti i campionati sono stati fermati e nelle ultime ore la UEFA ha deciso di sospendere anche Champions ed Europa League. Una decisione arrivata a seguito delle tante richieste delle Federazioni e dei calciatori. Ora anche il prossimo Europeo di calcio, il primo itinerante della storia, rischia il rinvio. Ecco i possibili scenari a cui va incontro Euro 2020.

Emergenza Coronavirus, rinvio Euro 2020: la decisione della UEFA

Anche il calcio europeo si sta organizzando per affrontare l’emergenza Coronavirus che prima ha colpito la nostra penisola e piano piano si sta espandendo in Europa. La UEFA attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter comunica: ”Alla luce degli sviluppi in corso sulla diffusione del Covid-19, UEFA ha invitato le varie parti interessate a discutere la risposta del calcio europeo all’epidemia. La riunione includerà tutte le nazionali ed europee competizioni, incluso Euro 2020”. Una comunicazione che avvicina quindi al rinvio il prossimo europeo in programma in estate. I

n caso di rinvio della competizione, potrebbe essere facilitato il recupero delle competizioni nazionali, così da poter arrivare ad una conclusione di esse. Vedremo nei prossimi giorni quale accordo riusciranno a trovare gli organi maggiori del calcio insieme all’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità. Il destino del calcio internazionale verrà svelato nei prossimi giorni, in una situazione di emergenza in espansione nel territorio mondiale.

