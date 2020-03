Calciomercato Inter, agente Marcos Llorente: “Contatti in estate, vi spiego”

Dopo il passaggio del turno dell’Atletico Madrid contro il Liverpool, parla l’agente del protagonista di Anfield, Marcos Llorente: parole anche sull’Inter

Ieri sera nella notte di Anfield, il calcio europeo ha scoperto un nuovo protagonista, Marcos Llorente. Atletico Madrid e Liverpool si sono affrontati per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con i ‘colchoneros‘ che hanno vinto per 2-3 ai supplementari. Ad assicurare il passaggio del turno alla squadra di Simeone è stata la grande prestazione di Marcos Llorente, che con due gol ha messo al tappeto i ‘reds’. Dopo il match ha parlato l’agente e zio dello spagnolo, Julio Llorente. Nella sua intervista esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, ha parlato anche di Inter e del Coronavirus.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Marcos Llorente: retroscena di mercato con i nerazzurri

Il calcio spagnolo sforna tanti talenti ogni anno, uno di questi è stato autore di una doppietta che ha permesso all’Atletico Madrid di battere il Liverpool ed accedere ai quarti di finale di Champions League. Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, l’agente e zio del calciatore, Julio Llorente, ha rilasciato un’intervista esclusiva. Sull’emergenza Coronavirus dichiara: ”Speriamo che queste due-tre settimane di stop riescano a darci una mano, anche perché giocare a porte chiuse non garantisce al 100% che i calciatori siano fuori pericolo. Il contatto con gli avversari resta, non si sa mai se si cela un portatore tra questi e il rischio di una quarantena è sempre dietro l’angolo”.

Poi svela dei retroscena su una trattativa estiva con i nerazzurri:”Con l’Inter avemmo alcuni contatti nel corso dell’ultima estate rima del suo passaggio all’Atletico Madrid. Incontrai la dirigenza dei nerazzurri per cercare un accordo, ma al Real non è mai arrivata nessuna offerta da parte loro. Pertanto, una possibilità reale al 100% di portare Marcos all’Inter non c’è mai stata, nonostante il grande interesse mostratoci e gli incontri avvenuti”. Retroscena che quindi svela che un interesse dei nerazzurri in passato ci fu per lo spagnolo, ma che non si riuscì a concretizzare.

