Europa League, Inter-Getafe e Siviglia-Roma | Decisione UFFICIALE Uefa

L’Uefa ha preso la propria decisione per la gara di domani sera tra Inter e Getafe. Si cerca una soluzione, ma gli spagnoli sono preoccupati. Stesso discorso per la Roma.

Sono ore molto movimentate per il calcio internazionale. Mentre l’Europa lotta contro il coronavirus e cerca di ridurne il contagio, la Champions League scende in campo e domani toccherà anche all’Europa League. Tante gare stanno subendo delle variazioni e le autorità sono sempre a contatto con i vertici dell’Uefa e delle varie federazioni.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, un interista in quarantena in Nazionale

In Italia c’è stato lo stop della Serie A mentre i maggiori campionati continuano a giocare ma a porte chiuse. Saranno ore frenetiche soprattutto per le sfide di domani sera tra Inter e Getafe, e Siviglia e Roma, valevoli per gli ottavi di Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Getafe, gara a rischio | L’annuncio del presidente Torres

Inter-Getafe e Siviglia-Roma, l’Uefa cerca una soluzione. C’è la preoccupazione degli spagnoli

Proprio ieri sera il presidente degli spagnoli si è detto contrario a giocare in Italia, secondo paese al mondo per numero di contagi del coronavirus. Le parti sono al lavoro e nella giornata di oggi si cercherà di trovare una soluzione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il piano anti-Juve | Una riserva per abbassare la clausola

La preoccupazione del club di Madrid riguarderebbe anche il ritorno in Spagna dopo la gara, visto che i voli sono attualmente bloccati. La situazione non è semplice, l’emergenza coronavirus sta colpendo lentamente tutte le nazioni d’Europa e il problema potrebbe verificarsi anche settimana prossima, quando si disputeranno le gare di ritorno. Intanto si cerca una soluzione almeno per la partita di domani tra Inter e Getafe e Siviglia-Roma.

AGGIORNAMENTO ORE 16.30 – Ora è ufficiale, l’Uefa ha rinviato Siviglia-Roma e Inter-Getafe. Lo ha comunicato la stessa federazione in una nota.

“A causa delle restrizioni per i viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le successive partite della UEFA Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020:

Sevilla FC (Spagna) – AS Roma (Italia)

FC Internazionale (Italia) – Getafe CF (Spagna)”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte ha deciso | Ecco chi vuole sulle fasce

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Contropartita a sorpresa