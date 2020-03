Calciomercato, Ilicic non si ferma più | Big di Serie A all’assalto

Ilicic incanta e mostra a tutta Europa il suo valore. Le big ci pensano e preparano l’assalto per la prossima sessione di mercato

Quella di ieri è stata una notte magica che resterà per sempre impressa in maniera indelebile nella storia dell’Atalanta. Appena due anni fa in città si festeggiava un grande traguardo, ovvero il raggiungimento dell’Europa League. Successivamente c’è stato un ulteriore salto di qualità ed è arrivata la qualificazione in Champions League, e tra dicembre e ieri si è raggiunto l’inimmaginabile. Prima gli ottavi, ora l’accesso ai quarti di finale: l’Atalanta è tra le migliori otto squadre di Europa di questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Emergenza Coronavirus, un interista in quarantena in Nazionale

A Valencia, nonostante il 4-1 dell’andata, è arrivata un’altra vittoria che coincide ancora una volta con una prestazione più che convincente. A decidere l’incontro è una prestazione al di fuori dal normale di Josip Ilicic, che è diventato il primo calciatore a segnare quattro reti in una trasferta nella fase a eliminazione di Champions League.

Atalanta, Ilicic incanta e il calciomercato è in fermento: ci provano Inter e Milan!

Lo sloveno è stato per anni valutato come un calciatore di media classifica in Serie A, ma in tanti addetti ai lavori hanno sempre parlato di un fuoriclasse sottovalutato. La sua prima esperienza in Champions League, arrivata a 32 anni, gli sta permettendo di mettere in mostra a tutto il mondo le sue grandi qualità.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Getafe, gara a rischio | L’annuncio del presidente Torres

Le ottime prestazioni di queste stagioni hanno chiaramente portato i top club a interessarsi del classe 1988. Ilicic ha un contratto fino al 2022 con l’Atalanta ma non dovrebbe arrivare un ulteriore rinnovo. Potrebbero farsi avanti le big italiane, in particolare ci potrebbe essere l’assalto di Inter o Milan per la prossima estate.

Nonostante l’età, il calciatore sloveno potrebbe garantire ancora diverse annate a livelli ottimali ed è per questo che da tutta Europa potrebbero arrivare delle offerte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il piano anti-Juve | Una riserva per abbassare la clausola

Juventus, emergenza Coronavirus | Decisione drastica di Bernardeschi!