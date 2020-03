Juventus, Ronaldo non si allena | Permesso speciale

Brutte notizie in casa Ronaldo. Il malore della madre tiene in pensiero CR7 che oggi non dovrebbe allenarsi con la Juventus.

Mattinata molto intensa per Cristiano Ronaldo che ha registrato il malore della madre Dolores. La donna, 65 anni, ha subito un ictus questa mattina ed è ora ricoverata all’ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, a Madeira. Alla luce degli eventi odierni CR7 ha non si allenerà con la Juventus nella giornata di oggi. Proprio in questi minuti infatti il team agli ordini di Sarri sta lavorando alla Continassa per la rifinitura. Il calciatore ha già ottenuto il permesso per raggiungere la madre in Portogallo. Domani però i bianconeri saranno di scena in Coppa Italia contro il Milan e la presenza di Ronaldo resta tutt’ora in dubbio. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Juventus-Milan, a rischio la presenza di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vola dunque in Portogallo, dopo il permesso concesso dalla Juventus, per tornare nella sua Madeira dove stamattina è stata ricoverata d’urgenza la mamma. Le condizioni della signora Dolores sono stabili e la donna è cosciente. La questione va comunque attentamente monitorata.

Visto il ritorno in patria di CR7 la sua presenza contro il Milan non è certa. Nel caso in cui Ronaldo dovesse dare forfait al suo posto sarebbe pronta la coppia argentina Higuain-Dybala.

