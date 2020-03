Resta in bilico la posizione di Sarri alla Juventus. Se i bianconeri dovessero perdere il match scudetto con l’Inter, potrebbe tornare subito in panchina Allegri

Domani sera la Juventus torna in campo contro il Milan, dopo il rinvio della partita scudetto con l’Inter dettato dall’emergenza sul coronavirus. Sfida da non fallire per la formazione bianconera, a caccia della finalissima di Coppa Italia dopo l’1-1 della gara d’andata a San Siro. Bianconeri salvati al ‘Meazza’ dal rigore di Cristiano Ronaldo, in dubbio per il return-match dell’Allianz Stadium e volato in Portogallo per restare al fianco della madre ricoverata in ospedale.

Una Juve chiamata a riscattare le prestazioni negative degli ultimi tempi, in particolare il tonfo di Lione che rischia di compromettere il cammino in Champions League dei campioni d’Italia. Sul banco degli imputati c’è Maurizio Sarri, che non può permettersi ulteriori passi falsi per non peggiorare ulteriormente una situazione che lo vede quantomeno in bilico per la conferma nella prossima stagione nonostante un contratto in scadenza nel 2021.

Calciomercato Juventus, Auriemma: “Se Sarri perde con l’Inter torna Allegri”

Milan e poi Inter, con la gara con i rivali nerazzurri che potrebbe essere recuperata già lunedì prossimo. Quello al cospetto della squadra dell’ex Conte diventa uno scoglio di vitale importanza anche per l’immediato per il tecnico di Figline. L’allarme per Sarri arriva dal giornalista Raffaele Auriemma: “Se dovesse perdere contro l’Inter, lo esonerano e richiamano Allegri“, le parole del cronista – vicino alle vicende del Napoli – alla trasmissione ‘Tiki Taka’.

Occhio quindi ai prossimi sviluppi sul futuro di Sarri, con Agnelli che potrebbe affidarsi ad Allegri (ancora sotto contratto fino al 30 giugno con la Juventus) per concludere la stagione. Per la prossima estate, invece, il sogno del presidente bianconero sarebbe sempre Pep Guardiola, il cui destino al Manchester City resta incerto per la squalifica dalle coppe europee dei ‘Citizens’. Da non scartare anche un possibile affondo per Pochettino, senza squadra attualmente dopo l’esonero dal Tottenham, mentre Zidane resterebbe un’opzione complicata.

